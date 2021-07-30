Тростиночка: 59-летняя жена Малинина в кроп-топе и легинсах показала тонкую талию

Певец и его семья отдыхают в Италии.

Музыкант Александр Малинин счастлив в третьем браке с бизнес-леди Эммой Малининой, с которой они вместе более 30 лет. Сейчас всей семьей они отдыхают в Италии, где стараются проводить отпуск каждое лето.

С побережья Тирренского моря, где остановились Малинины, 59-летняя Эмма регулярно делится в микроблоге снимками с отдыха. Она уже не раз похвасталась своими нарядами, которых взяла в отпуск целый гардероб. Сейчас же она разместила себя в кроп-топе и легинсах, показав тонкую талию и стройные бедра во всей красе.

«Эмма, такая фигура, шикарная! Это что то!», «Ух ничего себе! Стройна!», «Тростиночка», «Красивая фигурка», «В хорошей форме», «Эмма, вы на высоте, как всегда», «Эмма, вы прекрасны во всем!», «Невероятная грация», — восхитились некоторые в комментариях.

Кстати, не всем так везет в отпуске сохранять стройность и грацию. Накануне в Турции Николай Басков засветил располневшую Наташу Королеву, которая успела «набрать» за недолгое время на отдыхе.

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