«Чтобы их с «Ю» не погнали поганой метлой»: экс-звезда «Дома-2» Лера Фрост – о конфликте ведущих с Ольгой Бузовой

Разгорается скандал с поющей телеведущей, которую обвинили в «некрасивом» поведении на реалити.

На днях стали известны подробности ухода Ольги Бузовой с проекта «Дом-2», переехавшего на «Ю с телеканала ТНТ. О них рассказала ведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Якобы Бузова объявила продюсерам о своем уходе с шоу за несколько часов до эфира, и Орлова назвала это «некрасивым уходом».

Поющая теледива в свою очередь объявила, что это все – ложь. Подоспела Ксения Бородина, которая опубликовала пруфы с того дня, доказывающие слова Орловой – скандал между экс-коллегами набрал обороты.

Об этой ситуации решила высказаться экс-звезда «Дома-2» Лера Фрост. Девушка призналась, что ее Директ завален просьбами высказать свое мнение. И она это сделала.

«Проект окончательно загибается, и дабы привлечь хоть какое-то внимание, чтобы их и с «Ю» не погнали поганой метлой из-за дерьмовейших рейтингов, они подтягивают Олю. Не вывозят сами», — объяснила Фрост.

Экс-участница предвещает скорый закат легендарного шоу. По ее мнению, то, что сейчас происходит, — не иначе как попытка получить рейтинги любой ценой. «Их окончательное падение очень скоро. Осталось Венца только подтянуть», — резюмировала Фрост, имея имея в виду эпатажного экс-участника реалити Венцеслава Венгржановского.

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