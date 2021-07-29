Стройная, как кипарис: Климова изящно показала бедра, утянув их в черные велосипедки

43-летняя актриса Екатерина Климова — востребованная актриса. Она занята одновременно в нескольких кинопроектах и театральных постановках. Но при этом является многодетной мамой, воспитывая без мужа двух дочек и двоих сыновей. Кроме того, артистка выглядит как настоящая суперзвезда: всегда подтянутая, цветущая, с роскошной фигурой, волосами и кожей. Как ей удается все успевать — одному богу известно.

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Но иногда Климова делится своими секретами. Если говорить про воспитание детей, то она старается сильно не лезть в их жизнь, позволяя им проявлять самостоятельность. А ухаживает за собой знаменитость часто в самих командировках — обязательно берет с собой маски для лица и наведывается в местные спа.

Ну и, конечно же, не стоит отрицать того факта, что Екатерина по природе наделена красивой хрупкой фигурой и харизмой. Даже в простой одежде она выглядит просто сногсшибательно. Накануне звезда опубликовала в личном блоге репетиционные кадры из-за кулис, представ в черных велосипедках и топе в тон. Этот наряд подчеркнул красоту ее линий на бедрах и показал стройность артистки.

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