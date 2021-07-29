«Моя старшенькая»: Анастасия Костенко похвасталась повзрослевшей дочерью

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Анастасии Костенко появилась запись, в которой знаменитость запечатлела старшую дочь Милану. Примечательно, что выразительный взгляд малышки восхитил поклонников ее мамочки.

Напомним, в семье Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова растет двое девочек. Младшей дочери знаменитостей в этом году исполнился год. А вот старшая Милна 10 июля отметила три года. К слову, родители девочки устроили грандиозный праздник в честь рождения первенца.

А недавно Костенко записала короткий ролик, в котором похвасталась красавицей-дочкой. Анастасия сняла Милану крупным планом. Зеленоглазая малышка вначале крепко зажмурилась, а потом открыла выразительные глазки, как у олененка Бемби.

«Моя старшенькая Милана», — подписала видео Анастасия, добавив эмодзи в виде красного сердца.

Поклонники остались в восторге от изящной Миланы. Они отметили, что старшая дочь Тарасова и Костенко заметно подросла и стала похожа на своего отца.

«Копия папы», «Кукла красивая», «Какая красивая девочка, просто чудо!», «Какая она миленькая», «Какие реснички! Как куколка!», «Лапочка. Папина доча», — написали поклонники Костенко в комментариях под роликом.

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