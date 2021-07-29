Звезда «Великолепного века» Нур Феттахоглу изящно показала лодыжки, примерив желтую мини-юбку

Актриса Нур Феттахоглу, ставшая известной после выхода сериала «Великолепный век», отличается от многих своих соотечественниц европейскими взглядами на жизнь и довольно смелыми постами в Instagram.

Она нередко появляется в социальных сетях, демонстрируя свою модельную фигуру. Актриса умело пользуется луками, а ее последний образ – тому подтверждение. Стайл с желтой принтованной мини-юбкой и топом, который показал ее изящные лодыжки во всей красе, высоко оценили не только поклонники, но и профессиональный стилист Мария Хомякова.

«Мне очень нравится жизнерадостность и небрежность — тренд, который не подделать. Яркий летний оттенок костюма создает настроение. Небрежность в волосах — словно прическа девушки-серфера. Стиль прически дублируется в самом костюме в виде линий и завязок, такой прием называется «ритм», когда мы повторяем элементы несколько раз в образе, и от этого он смотрится интереснее. Такому типу фигуры подходят и мини-юбка, и блуза кроп-топ. Верх и низ уравновешивают друг друга и подчеркивают грациозность ног», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Окончила Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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