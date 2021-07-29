Лиана Шульгина вслед за Валерией поддержала тренд на очки на цепочке

В одной из последних публикаций личной станицы в Instagram жены Арсения Шульгина — Лианы — появилась фотоподборка из путешествия по Европе. Примечательно, что на отдыхе Шульгина продемонстрировала модный аутфит.

Напомним, недавно семья певицы Валерии, включая ее внучку Селин с родителями малышки, отправилась в отпуск. Вначале знаменитости отметились в Италии, а в последнее время Шульгины публикуют кадры из солнечного Монте-Карло.

Лиана Шульгина выбрала для снимков у яркой достопримечательности в Монако наряд молочных оттенков. Жена молодого предпринимателя отдала предпочтение аутфиту в монохромном стиле. Лиана надела брюки в сеточку. К расклешенному изделию Шульгина добавила короткую футболку и сандалии на плоской подошве. Молодая мамочка добавила к образу сумочку на массивной золотистой цепочке.

К слову, обувь и аксессуары Лианы были на несколько оттенков темнее одежды. Также 22-летняя блогер выбрала актуальный аксессуар. Кстати, точно такие же очки ранее продемонстрировала свекровь Лианы — исполнительница Валерия.

Только певица, в отличие от Шульгиной, отдала предпочтение жемчужной цепочке для солнечных очков. А вот Лиана показала золотистую нить в цвет цепи на сумке.

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