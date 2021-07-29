Романтика и ностальгия: Анна Седокова спустилась в метро спустя 12 лет

Исполнительница Анна Седокова опубликовала на личной странице в Instagram ролик из московского метро. Оказалось, что артистке оно очень понравилось.

Седокова отметила, что в детстве она часто ездила на репетиции вокального ансамбля на метро. Но в последнее время певица вовсе забыла, что такое подземный общественный транспорт. Однако непредвиденные обстоятельства и желание порадовать своих слушателей заставили артистку спуститься в метро.

«Выйдя из офиса, отдав водителю Майбаха чемодан, я планировала отправиться на вокзал. Вечером концерт в Петербурге, и нужно успеть на Сапсан. Поезд отправлялся в 15:30. Я прибывала на вокзал в 15:42», — назвала Седокова причину смены транспорта.

Анна поняла, что единственный способ не стоять в пробках и успеть на поезд — это поездка на метро. Артистка спустилась в метрополитен и осталась под впечатлением.

«Пожалуй, приглашу Яниса на свидание туда. А еще я благодарю свою дочь за то, что дала мне подробную инструкцию и карту пути. Здорово, что в таком мире она выросла неиспорченным ребенком, прекрасно ориентирующемся в метро», — подчеркнула Анна в комментариях к ролику.

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