«Мое скромное счастье»: Лолита показала свою единственную дочь в Болгарии после двухлетней разлуки

Лолита Милявская впервые за два года смогла встретиться со своей единственной дочкой Евой Цекало. Произошло это в Болгарии, где у артистки есть в собственности дом.

Напомним, девушка живет отдельно от мамы из-за ее сильной занятости с бабушкой, мамой Милявской. Школу Ева оканчивала в Украине, а потом отправилась продолжать обучение в вузе в Варшаву. Эти и другие моменты сыграли злую роль, надолго разлучив родственниц. К счастью, сейчас все позади, и Лолита смогла поделиться с поклонниками первыми счастливыми кадрами воссоединения с дочкой.

На видео предстает скромная девушка на пляже, судя по всему, после купания, которая стесняется даже смотреть в камеру. Лолита и раньше говорила, что ее наследница не в нее — очень нежная и добрая, ее легко можно обидеть. И теперь это стало очевидным.

«Академия, экзамены, пандемия и в результате почти два года не видела дочь. Еще и запрет въезда в Украину. Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли. Идеальный отпуск со всей семьей. Так хорошо, что совершенно не тянет ничего снимать! Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка», — с любовью подписала кадры Лолита Милявская.

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