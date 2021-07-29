Стильная даже дома: Кети Топурия в шелковом костюме под зебру предстала в особняке

Кети Топурия выступает с группой «А’Студио». Певица выпустила множество хитов. А в прошлом году именно с помощью клипа она объявила, что снова беременна. Вскоре артистка родила сына Адама. Также от первого брака у нее подрастает дочка Оливия. Примечательно, что после родов она быстро похудела, но уже летом призналась, что поправилась. Девушка просто не может устоять перед хачапурями по-аджарски.

Однако Кети хорошо разбирается в моде. Во время выступлений она маскирует изъяны фигуры. Даже дома певица старается выглядеть элегантно. Ранее она показала комплект с халатом и платьем-сорочкой цвета припыленной розы. Теперь артистка облачилась в новый шелковый костюм в бельевом стиле розового цвета с полосками под зебру. Она подчеркнула стройные щиколотки. Топурия позировала в особняке в Грузии, куда приехала с детьми на днях.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, подобные костюмы в моде. Многие носят во время прогулок и на отдыхе, как Алсу. «Какой красивый цвет волос!», «Какая же вы вкусная, модница», «Прям цвет костюма завораживает», «Наша стильная зебра», «Оверсайз опять, может уже третьего ждете?» — прокомментировали пост подписчики.

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