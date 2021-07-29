«Беременное выражение»: Арзамасова показала на лице все счастье, которое испытывает в ожидании ребенка

Для Лизы Арзамасовой это будет первый малыш, у Ильи Авербуха уже есть сын.

Звезда телесериала «Папины дочки» 26-летняя Лиза Арзамасова, несмотря на то что находится на последних сроках беременности, продолжает вести активный образ жизни. Вместе со своим мужем, 47-летним Ильей Авербухом, она гастролирует по Краснодарскому краю.

Фигурист показывает публике свое ледовое шоу «Анна Каренина» с участием Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. А верная супруга поддерживает его морально. Они уже засветились в Сочи и в настоящий момент готовят ледовую арену в Ессентуках.

Одновременно Лиза Арзамасова продолжает активно заполнять свой микроблог. Конечно же, основной темой ее рассуждений в настоящий момент является беременность. Что говорить, для большинства женщин – это самая важная часть жизни. Стоит заметить, что к своему интересному положению актриса относится с юмором. В своем последнем посте она, к примеру, порассуждала об изменениях, которые претерпевает прекрасная половина человечества в этот период, заметив, что преображается даже лицо, на котором отражается внутреннее ощущение счастья и гармонии. И показала свой портрет в качестве примера.

«Посмотрела фотографии последнего периода, подумала, что зря я их подписывала «Из сундука». Итак, все видно — где старые, а где новые. Я теперь понимаю, что такое „беременное выражение лица“», — подписала кадр Арзамасова.

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