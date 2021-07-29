«Роскошное платье»: Анна Бузова поддержала тренд на анималистический принт

Бизнесвумен Анна Бузова разместила в личном микроблоге снимок в платье с животным принтом. Примечательно, что ранее знаменитости уже демонстрировали подобный узор в своих аутфитах.

Младшая сестра телеведущей Ольги Бузовой облачилась в длинное платье. Наряд в пол был украшен полосками, как у зебры. К нему знаменитость подобрала сверкающие обувь и украшения. Сабо на тонком каблуке, с квадратным мысом и стразами Бузова дополнила сережками-кисточками. А волосы родственница ведущей проекта «Дом-2» собрала в высокий хвост.

«Роскошное платье, и почему я раньше думала, что такая длина мне не идет?», — отметила Бузова в комментариях под фото.

Напомним, что наряд с окраской зебры ранее выбрала певица Анна Седокова. В отличие от Бузовой, Седокова предпочла платье с закрытыми рукавами. Однако массивные украшения «перегрузили» анималистический образ Анны. Об этом рассказала стилист Teleprogramma.pro.

«Шикарное платье!», «Вау! Вам очень идет», «Очень красивое платье, люблю животные принты. Вам очень идет длина такая», — восхитились поклонники Анны Бузовой.

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