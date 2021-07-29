Смольянинов и Барабаш в главных ролях: о чем будет продолжение сериала «Ростов»

НТВ совместно с «Киностудией КИТ» начали снимать продолжение исторического детектива «Ростов». В центре сюжета — противостояние начальника уголовного розыска Алексея Козырева и начальника ЧК Глеба Ртищева, роли которых исполнят Артур Смольянинов и Алексей Барабаш. Также в новом сезоне задействованы Сергей Чирков, Игорь Хрипунов, Максим Литовченко, Нана Муштакова, Мария Ахметзянова и другие.

Действие второго сезона опять разворачивается в советском Ростове. Потеряв любимую жену и практически всю команду, Алексей Козырев (Артур Смольянинов), станет еще более жестким. Он продолжит бороться с преступностью их же методами. Давний враг Козырева Ртищев (Алексей Барабаш) тоже переживет личную трагедию. И эта боль будет двигать им в новых сюжетах фильма. В Ростове же кто-то должен остаться из них один.

«У Козыря появится новая команда, в которой каждый будет по-своему уникальным: кто-то разбирается в технике, кто-то читает по губам… Так же появятся яркие женские персонажи. Конечно, наш главный герой привлекает женский пол своей харизмой, но будут ли эти чувства взаимны, вы узнаете, посмотрев наш фильм!» – прокомментировал режиссер Павел Дроздов.

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