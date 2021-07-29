«Крепчайшего вам здоровья»: Алсу поздравила Игоря Крутого с днем рождения

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Алсу появился совместный снимок знаменитости с композитором Игорем Крутым. Таким образом артистка поздравила музыканта с его личным праздником.

Отметим, что в четверг, 29 июля Игорь Яковлевич празднует свой день рождения. В этом году исполнитель отмечает 67-летие. Артиста уже успели поздравить его родные и друзья. Коллеги Крутого тоже присоединились к трогательным словам и лучшим пожеланиям. Они публикуют в своих личных микроблогах фотографии с композитором.

Так, певица Алсу похвасталась дружбой с маэстро. Исполнительница разместила на своей странице в Instagram фото в красном платье. Рядом с ней позировал счастливый именинник.

«Дорогой Игорь Яковлевич, с днем рождения! Крепчайшего вам здоровья, большого человеческого счастья, неиссякаемой энергии и любви! Крепкого здоровья и долгих лет жизни Светлане Семеновне и всем родным и близким!» — отметила Алсу.

«Какие прекрасные», «С днем рождения, маэстро! А вы супер», «Алсу, вы чудесно выглядите!», «Поздравляем вас от всей души с днем рождения! Желаем вам много улыбок, добра и радости, здоровья, чтобы были верные друзья, будьте счастливы», — написали поклонники артистов в комментариях под фото.

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