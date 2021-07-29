«Страшно, если честно»: Ксения Бородина стала очевидцем лесных пожаров в Бодруме

Ксения Бородина всегда любила путешествовать. Она не скрывает, что порой специально улетала без детей, чтобы провести время с мужем Курбаном Омаровым. Также несколько раз в год телеведущая вывозит на море дочек Марусю и Теону. Недавно она снова улетела отдыхать. На этот раз в Турции она оказалась с мамой, подругами и детьми, так как разводится с Курбаном.

Практически каждый вечер Ксения наряжается и устраивает променад, а также посещает местные рестораны и вечеринки. Однако 29 июля ее отдых был омрачен тем, что в Бодруме начались пожары. В это время она наслаждалась морской прогулкой на лодке. В соцсети Бородина опубликовала кадры, на которых видно охваченную пожаром гору и дым в небе. Она поспешила вернуться в отель.

«Уже из Москвы все звонят, новостные ленты строчат. Посмотрите, у нас в Бодруме начались лесные пожары очень сильные. Это как-то страшно, если честно. Мы на лодке, сейчас будем возвращаться. Но мы в той стороне живем», — поделилась звезда.

Стоит отметить, что в этом году многие звезды проводят лето в Турции. Накануне Виктория Лопырева также заметила дым в небе, поэтому решила сменить курорт. Находится в жаркой стране и Лера Кудрявцева с дочкой Марией и мужем Игорем Макаровым.

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