«А ногу зачем выше головы задрала?»: Бузова сексуально позировала на пирсе, разозлив фолловеров

Впрочем, многие почитатели Ольги Бузовой, как всегда, нашли ее безупречной.

Ольга Бузова решила поинтриговать публику в своем микроблоге. Своим подписчикам она сообщила, что отправилась в место, о котором мечтала очень давно. Чуть позже она рассказала, что остановилась в Афинах, но имела ввиду совсем иное место.

Теперь же экс-ведущая «Дома-2» заявила, что она «на месте», однако называть его не стала. Зато украсила свое послание сексуальным кадром, запечатлевшись на пирсе в дерзких кожаных шортах, высоко подняв ногу. Эта поза и эротизм фото понравился далеко не всем ее фолловерам.

«Может, просто голой будешь фоткаться?», «Боже, одно и то же. Может, что-то новое придумаешь?», «А ногу зачем выше головы задрала?», «Я бы с такими ногами не стала так обнажаться», — написали пользователи Сети.

Тем не менее немало нашлось и тех, кого вид Ольги Бузовой не просто устроил, а привел в настоящий восторг.

«Шикарная!», «Какая ты обалденная, Оля! Не слушай никого! Иди своей дорогой!», «Умница, красавица, работящая! Олечка, ты само совершенство!», «Наша богиня», «Обожаем тебя, красоточка наша», — также обозначились люди.

Заметим, что одновременно Ольга Бузова выложила некоторые кадры в stories в том же наряде в номере люксового отеля в Афинах, которые она подписала: «Наконец-то. Я счастлива». И показала свои апартаменты, украшенные цветами, лепестками роз и сердечками. Что за романтическая встреча ее ждала, звезда не раскрыла.

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