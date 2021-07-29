«Такие большие!»: Агата Муцениеце похвасталась подросшими детьми от Павла Прилучного

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Закрытая школа» — Агаты Муцениеце — появилась фотография детей знаменитости. Примечательно, что Тимофей и Мия удивили поклонников своей мамы повзрослевшими лицами.

Напомним, Агата Муцениеце развелась с актером Павлом Прилучным 15 июня 2020 года. Их брак продлился девять лет. За это время у бывших влюбленных появилось двое детей. Старший ребенок — сын Тимофей — появился на свет 11 января 2013 года. А дочь Мия родилась третьего марта 2016 года. Несмотря на развод, Павел активно принимает участие в воспитании детей. А поклонники артиста отмечают невероятное сходство Тимофея и его отца.

К слову, повзрослевший восьмилетний сын Прилучного стал еще больше напоминать звезду сериала «Мажор». Об этом фанаты актера написали под фотографией ребенка. Мальчик позировал в обнимку с младшей сестренкой, пока их снимала мама.

«Мои», — подписала Агата кадр своих детей, добавив эмодзи в виде красного сердца.

Если поклонникам артистов кажется, что Тимофей — папин сын, то Мию они сравнивают с самой Агатой. Фолловеры оставили слова восхищения подросшими детьми Муцениеце:

«Доча — мамина копия, а сын — папина копия», «Тима как повзрослел и Миюша», «Как же они повзрослели! Они так похожи! Обожаю их», «У доченьки взгляд Агаты», «Такие большие уже!».

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