Александрова в кипенно-белом жакете и брюках цвета графита отметилась с подросшими детьми в Германии

Марина Александрова улетела в отпуск с сыном Андреем и дочкой Екатериной в Германию. Здесь в городке Руст она отметилась вместе с наследниками в крупнейшем парке развлечений в Германии и вторым по посещаемости парке развлечений в Европе после Диснейленда в Париже — «Европа-парке».

Актриса, наряду с детьми, пришла в восторг от своего культурно-развлекательного выхода в свет.

«Можно ли за один день попасть в Испанию, переехать в Грецию, посетить Англию, Ирландию и пообедать во Франции, соскучиться по России и заглянуть туда, а потом познакомиться с творениями Леонардо в Италии? Мечта детства… Да, счастлива вновь стать ребенком в «Европа-парке», а дети счастливы просто, без всяких дополнений», — написала Марина Александрова в личном блоге.

Актриса заметила, что на второй день она вновь пришла с детьми в этот парк, где они уже развлеклись на территории аквапарка.

Снимки, которые звезда сериала «Екатерина» выставила в личный блог, вызвали большой интерес у публики. Люди заметили, что их любимица давно не показывала наследников подписчикам, а они между тем заметно подросли.

«Как ребятишки вытянулись сильно. Совсем взрослые уже», «Ой, как детки чужие растут быстро», «Сын совсем взрослым стал, так приятно за вами наблюдать!» — прокомментировали фоллловеры.

Стоит отметить, что Марина Александрова выбрала для своего развлекательного похода динамичный лук с кипенно-белой футболкой и жакетом без застежек и классическими брюками оттенка графита. Дети тоже были облачены в комфортные наряды.

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