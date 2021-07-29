«На продукты детям»: Алана Мамаева показала сумму, которую перевел ей бывший муж на жизнь

Модель Алана Мамаева в сторис Instagram показала сумму, которую получила от бывшего мужа-футболиста в качестве алиментов. Он перевел ей 30 тысяч рублей с пометкой: «На продукты детям».

«Исправно платит алименты. Раз в десять дней. Это прогресс, Паша. А вот только про одежду, стоматологов и репетиторов ты забыл. И да, Паша, машина, на которой я возила детей, без резины и страховки». Алана Мамаева

Напомним, что Павел Мамаев изменил своей жене с испанской моделью. Причем он во всем признался любимой женщине, которая не смогла простить и подала на развод.

Заметим, что после расставания пары Алана Мамаева уже не раз обвиняла игрока «Ростова» в меркантильности. Он практически перестал помогать семье. Те суммы, которые он переводит в качестве алиментов, как считает Алана Мамаева, больше похожи на какие-то подачки. Сам футболист предпочитает хранить молчание и в прессе о разводе с женой не высказывается.

Смотрите также: