Утонченная леди: жена Эрнста отметилась в Мариинском театре в юбке на запах с эффектом стройности

Софья Эрнст призналась, что давно мечтала побывать на сцене этого заведения.

Софья Эрнст недавно была в отпуске на море со своими тремя детьми. Жена гендиректора Первого канала не стала раскрывать места своей курортной дислокации, однако сделала другой шаг – впервые показала широкой публике своего маленького сына и двух других детей на одном фото в личном блоге.

Теперь звезда вернулась на родину, где поспешила отметиться в Мариинском театре на балете «Жизель».

«„Жизель “ — самый мой любимый балет, который я видела много раз в разных театрах. Но то, что я увидела вчера — настоящее чудо, исцеляющее и духоподъемное. Благодарю за ваш труд, за магию, за вдохновение, за то, что делаете наш прекрасный Петербург еще более прекрасным! А еще сбылась моя детская мечта, и не одна. Я побывала на исторической сцене Мариинки и еще более заветная — потрогала настоящую балерину. Дорогие, я влюбилась в вас раз и навсегда!» — написала Софья в личном блоге.

В театр Софья облачилась в облегающий черный лонгслив с открытыми плечами и юбку на запах с драпировкой на боку. Ранее похожую юбку рекомендовал стилист Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле», хваля ее за актуальность и внешний вид. Кроме того, он заметил, что подобный крой позитивно сказывается на фигуре, делая ее визуально стройнее.

С слову о привлекательности моделей на запах говорил также историк моды Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор». По его словам, они выглядят женственно, моделируют фигуру и привлекают внимание окружающих.

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