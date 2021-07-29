«След его огромной любви, которую он так щедро дарил людям»: Юлия Меньшова вспомнила отца

Как отметила актриса и телеведущая, она появилась на свет в День ангела папы.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в Instagram рассказала, что она появилась на свет в День ангела папы. Отец назвал ее Юлией. При этом в тот момент он не думал ни о каких традициях. Спустя годы Меньшова выяснила, что ее именины приходятся на 29 июля.

Как отметила Юлия Меньшова, накануне ее как будто подняло волной и подкинуло на высокий гребень волны тепла ее подписчиков. В нескончаемом потоке поддержки она ощущала присутствие отца.

«След его огромной любви, которую он так щедро умел дарить людям, и которая теперь неожиданно возвращается и ко мне, становясь отчасти моей «охранной грамотой». Короткое слово «спасибо» не очень вмещает мои чувства, но я не могу найти другого». Юлия Меньшова

Напомним, что режиссер Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля нынешнего года. На момент смерти ему был 81 год. Создателя культовой картины, которая получила премию «Оскар», «Москва слезам не верит» похоронили на Новодевичьем кладбище столицы.

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