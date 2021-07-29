«Я на это решение не могу повлиять»: Орлова объяснила, почему Шепелев перестал вспоминать Фриске

Как отметила певица, она ассоциируется у телеведущего с тем временем, которое он не хочет помнить.

Телеведущая и певица Ольга Орлова в интервью для Fаmetime TV объяснила, почему телеведущий Дмитрий Шепелев перестал вспоминать о своей покойной гражданской жене певице Жанне Фриске.

«Я думаю, что Дима принял для себя решение. И я на это решение, к сожалению, никак не могу повлиять. Как бы мне не хотелось. Думаю, что я ассоциируюсь у Димы с тем временем, которое он не хочет вспоминать». Ольга Орлова

Как отметила Ольга Орлова, сегодня Дмитрий Шепелев хочет вычеркнуть из своей жизни все, что связано с Жанной Фриске. По словам певицы, после смерти ее самой близкой подруги началась некрасивая история. Она не хотела в нее вступать, потому что подруга не заслужила такого. Однако все-таки Орлова была косвенно втянута в скандал, раздавая комментарии. По ее словам, что случилось — то случилось.

Напомним, что Дмитрий Шепелев не позволяет родным покойной звезды видеться со своим сыном Платоном. При этом крестная мальчика Ольга Орлова также лишена возможности встречаться с сыном Жанны Фриске.

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