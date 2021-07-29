«Много раз сталкивалась с этим»: певица Asti раскрыла детали обмана звезд при рекламе в Instagram

Как отметила певица, ей вся эта история не нравится.

Певица Asti в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, как звезд шоу-бизнеса обманывают потенциальные рекламодатели.

«Сказать, что у меня все получается в соцсетях не могу. Поначалу думала, что сейчас со всеми за рекламу договорюсь. Какая система. Тебе дают цену в два раза больше, чем она есть. Типа делают за рекламу скидку. В итоге ты покупаешь за реальную цену. Я очень много раз сталкивалась с этим, поэтому мне эта история не очень понравилась». Певица Asti

Как отметила исполнительница, ей нередко предлагают «сделать два кресла за рекламу». «Представляешь, сколько я буду большой дом рекламировать. У меня весь Instagram будет только в рекламе. Поэтому это не оправданная реклама получается. Я бы хотела, чтобы мне за рекламу полностью сделали бассейн. В длину у меня он шесть метров и четыре в ширину», — заметила исполнительница.

Напомним, что украинская поп-группа «Artik & Asti» была основана в 2010 году. В ее составе исполнители Артем Умрихин и Анна Дзюба.

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