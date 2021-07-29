«Животик втянула-то как!»: Каменских в бикини с высокими трусиками поманила роскошными «гром-бедрами»

Настя Каменских заявила о себе на большой сцене более десяти лет назад. В дуэте с Потапом она выигрывала музыкальные премии, а каждая их песня становилась хитом в короткие сроки. Несколько лет назад эффектная брюнетка решила строить сольную карьеру, а потом и вовсе вышла замуж за Потапа. Настя активно ведет свой микроблог, где делится самыми пикантными фотографиями. На этот раз она опубликовала кадр, позируя в черном бикини с высокими трусиками.

«Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет», — написала Каменских.

Фанаты засыпали артистку комментариями.

«Круто как! Классная! Бомба просто! Животик втянула-то как! Красотка просто!» — писали пользователи Сети.

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