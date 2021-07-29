«Я не могу жить в стиле Бузовой»: Боня заявила, что не будет «торговать своими отношениями»

Как отметила модель, у нее есть любимый человек, но показывать его публике она не намерена.

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Виктория Боня заявила, что журналисты очень часто строят различные догадки о ее отношениях с мужчинами. Пресса нередко выдумывает различные истории. Она спокойно к этому относится.

Как отметила Боня, она вообще редко говорит о личной жизни с мало знакомыми людьми. Даже об отце своей дочери старается лишний раз не упоминать.

«Торговать своими отношениями — не про меня. Я не могу жить в стиле Ольги Бузовой. Скажу вам так: я не одна, но показывать, с кем я точно не буду».

Виктория Боня

Напомним, что Виктория Боня на протяжении семи лет жила с бизнесменом Алексом Смерфитом. В 2012 году у них родилась дочь Анджелина Летиция. Через несколько лет после появления на свет наследницы пара распалась. При этом Боня поддерживает сегодня отношения со Смерфитом ради общей дочери, сообщает «Собеседник».

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