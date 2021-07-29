«Не мог позволить тащить ребенка за уши»: Лепс объяснил, почему не повернулся к дочери на «Голосе»

Музыкант Григорий Лепс заявил, что до сих пор не понимает, зачем его дочь от первого брака Инга приходила в 2016 году на шоу «Голос». Тогда он узнал ее пение с первых нот.

«Тогда меня поставили перед фактом, что Инга будет участвовать в шоу. Мне было непонятно, зачем, ведь человек никогда не высказывал желания петь. Она спела неплохо, но могла бы и лучше. Но я не мог позволить тащить ребенка за уши. Я ей сказал: «Займись вокалом, найди педагога, и через год поговорим». Григорий Лепс

Как отметил исполнитель, он всегда старается доходчиво объяснить своим наследникам, что им в этой жизни можно, а что нельзя. Воспитанием детей, как правило, занимается его жена. Его в связи с выступлениями просто не бывает дома. При этом он заметил, что супруга бывает строга с наследниками: всегда может повысить голос, чтобы донести нужную информацию, сообщает «АиФ».

Напомним, что в 2016 году Инга Лепсверидзе исполнила на шоу композицию на английском языке Not about angels, которая стала популярной благодаря британской певице Birdy. Никто из судей «Голоса» к ней не повернулся во время слепых прослушиваний.

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