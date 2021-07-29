«Я ей устрою такую «погоду в доме»: жена Солнцева выступила с официальным обращением к Долиной

Как отметила Екатерина Терешкович, если певица достойная женщина, то не будет больше лезть к Гогену.

Пожилая жена фрика Гогена Солнцева Екатерина Терешкович выступила с официальным обращением к певице Ларисе Долиной, которая, как она считает, хочет увести из семьи ее еще достаточно молодого мужа.

«Я ей устрою такую погоду в доме, что она вовек не забудет. Я ей покажу, как с чужими мужьями общаться. Просто уверена, что она положила глаз на моего Илюшу. Я лучше любой сушеной воблы». Екатерина Терешкович

Как отметила Екатерина Терешкович, она готова за своего мужчину любой женщине глотку перегрызть. Долину же она призвала опомниться. По словам пожилой дамы, если исполнительница достойная женщина, то больше никогда не будет лезть к Гогену. Она заметила, что вокруг много свободных мужиков и своего любимого она ни за что не отдаст, сообщает «Собеседник».

Ранее Гоген Солнцев рассказывал, что Екатерина Терешкович обнаружила его снимок с Долиной. Она набросилась на фрика с кулаками и едва не покалечила его. В последние дни Терешкович дежурит у коттеджного поселка. где живет Долина. Она ищет встречи с предполагаемой соперницей.

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