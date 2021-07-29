Изъяны крупным планом: Серябкина в бикини показала растяжки на пышной груди

Ольга Серябкина была одной из участниц группы «Серебро» на протяжении 13 лет. Параллельно с герлз-бэндом девушка выступала сольно под псевдоним Molly. Сейчас это уже в прошлом, но красотка в свои 36 лет продолжает строить музыкальную карьеру на радость фанатам.

Внимания поклонников Серябкиной не занимать, и она периодически общается в микроблоге с ними, отвечая на их вопросы. В stories красотка разместила ответ на одно из обращений, снабдив своим откровенным снимком в бикини. Намеренно или нет, но Серябкина крупным планом засветила свой выдающийся бюст с растяжками – разглядеть их на левой груди не так уж и сложно.

Напомним, Ольга Серябкина замужем. Свадьба певицы прошла в октябре прошлого года. Избранником исполнительницы стал бывший сотрудник лейбла Malfa Максима Фадеева Георгий Начкебия. Певица до последнего скрывала свои отношения и бракосочетание, неохотно поделившись кадрами с церемонии.

Смотрите также