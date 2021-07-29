«Для меня этого человека нет»: Максим Покровский сравнил Михаила Боярского с пустым местом

Как отметил музыкант, коллега оскорбил его в свое время даже не разобравшись.

Певец Максим Покровский в интервью для шоу RTVI «Легенда» заявил, что для него не существует в жизни такого человека как популярный актер Михаил Боярский. По его словам, тот в свое время не разобрался и на ровном месте оскорбил музыканта.

«Между мной и им ничего не может произойти. Для меня этого человека нет, пустое место для меня более притягательно, чем этот человек, вот и все». Максим Покровский

Напомним, что конфликт между звездами случился еще в 2019 году. Тогда в одном из интервью лидер группы «Ногу свело» заявил, что российское общество деградирует. Это высказывание задело многих. В их числе оказался и Михаил Боярский.

Как тогда говорил актер, любой порядочный человек не будет плевать в то место, которое его сформировало.

Заметим, что Максим Покровский живет в последние годы на две страны. Он частый гость в США. При этом выступает артист в России, где у него достаточно большая армия поклонников.

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