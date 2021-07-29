«Я сажусь на все шпагаты»: экс-звезда «Дома-2» Лера Фрост похвасталась идеальной растяжкой

За полтора десятка лет, что существует телепроект «Дом-2», какие только талантливые участники не побывали на шоу. Алена Водонаева, например, открыла в себе способности к журналистике, Ольга Бузова – в вокале и актерстве, а Лера Фрост преуспела в фитнесе и шпагатах. Этим девушка похвасталась у себя в микроблоге.

Девушка регулярно ходит в фитнес-клуб, о чем рассказывает подписчикам. Новый снимок, которым Фрост поделилась в Instagram, был сделан на йоге. Она приняла одну из асан, в которой смогла продемонстрировать свою идеальную растяжку, и фолловеры в комментариях оценили способности Леры.

«Ничего себе!», «Зайка ты просто не реальная», «Ты что, гимнастка что ли», «Очень круто, длинноногая красотка, фигурка шик, растяжка супер», «Фигурка и растяжка супер!», — написали под фото.

«Талантливый человек талантлив во всем», — философски ответила на комментарии Фрост. И похвасталась: «Я сажусь на все шпагаты, это просто одна из поз в йоге».

Не так давно к Лере Фрост снова было приковано пристальное внимание публики, хотя участницей телестройки она не является уже несколько лет. Ее заметили в компании мужа телеведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова. Более того, именно ее считают причиной распада этой пары – сейчас теледива и бизнесмен в стадии развода.

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