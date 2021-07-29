«Просто попить чая в кафе»: Орлова рассказала, сколько времени в год ей надо видеть сына Фриске

Певица и телеведущая Ольга Орлова в интервью для Fаmetime TV озвучила, сколько времени в году ей бы хватило видеться с сыном ее подруги, покойной Жанны Фриске, Платоном Шепелевым.

«Я очень бы хотела, чтобы Дима разрешил мне хотя бы раз в полгода на десять минут при нем просто попить чая в каком-то кафе с Платоном. Потому что я его крестная мама. Для меня это очень важно». Ольга Орлова

Как отметила Орлова, пока она не может убедить Шепелева видеться с Платоном. Повлиять на его решение она не в силе. Ей очень жаль, что так происходит. По словам исполнительницы, последний раз в прошлом году она писала Шепелеву, что хочет видеть Платона. Тот ответил категорическим отказом.

Как считает Орлова, она уже поднадоела телеведущему со своей просьбой. В то же время верит, что однажды он изменит свое решение в память о бывшей гражданской жене.

Напомним, что Дмитрий Шепелев не позволяет никому из родных Жанны Фриске видеться с Платоном. К примеру, бабушка и дед не видели внука уже несколько лет.

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