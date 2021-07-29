«Денис немножко подурил в молодости»: Яковлева высказалась о многочисленных татуировках сына

Актриса Елена Яковлева заявила, что многих людей пугает и шокирует вид ее сына, Дениса Шальных, все тело которого в татуировках.

«Денис немножко подурил в молодости. И с обилием татуировок, и со своими взглядами. Наверное, это всех и возбуждает. Даже не столько взгляды или их трансформация, сколько именно татуировки интересуют». Елена Яковлева

Как отметила Елена Яковлева, у ее наследника замечательная душа, но никто не хочет этого замечать. Он прекрасный и заботливый сын. К примеру, как сказала актриса, наследник в совершенстве владеет английский языком, но это мало кому интересно. Все обсуждают только его внешность. По словам Яковлевой, ее наследник — свободный человек, который волен делать все, что захочет в этой жизни, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Денис Шальных встречается с девушкой. Ранее он показывал ее в социальных сетях. Интересно, что у нее вообще нет татуировок на теле.

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