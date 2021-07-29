«Прекрасно сидит по фигуре»: Королева выбрала правильное платье, но прогадала с аксессуарами к нему

48-летняя певица Наташа Королева сейчас отдыхает с мужем и друзьями в Турции. Недавно к ним присоединился Николай Басков, и теперь большой и дружной компанией они обещают как следует повеселиться.

На одну из вечеринок Королева нарядилась в розовое мини-платье. Стилист Елена Бестави специально для портала Teleprogramma.pro прокомментировала выбор наряда и аксессуаров к нему.

«Платье, выбранное Натальей, просто идеальное: короткое, коктейльное в модном розовом цвете. Оно прекрасно сидит по фигуре и достойно открывает зону декольте. Никаких вопросов к одежде нет, здесь все актуально», — отметила стилист.

Вместе с тем, очень много вопросов возникло у эксперта к аксессуарам певицы, которыми она дополнила свой образ.

«Почему именно этот платок? Если из-за прохлады, то можно было бы выбрать палантин с абстрактным романтичным рисунком. Например, размытые цветы. Далее идут серьги. Эти желто-оранжевые шарики обязательно должны были перекликаться с чем-то из наряда, но этого нет. Далее мы видим босоножки. Почему именно эти? То есть аксессуары и обувь не перекликаются не только с платьем, но и между собой. Возникает ощущение, что аксессуарный ряд не подбирали, не продумывали, а просто использовали, что первое попалось под руку», — считает стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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