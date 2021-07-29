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Секси-образ: Седокова засветила пышный бюст, облачившись в жакет лавандового оттенка

Кадрами артистка поделилась в своем микроблоге.

Секси-образ: Седокова засветила пышный бюст, облачившись в жакет лавандового оттенка
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Анна Седокова активно работает над своей творческой карьерой. Недавно она выпустила новый альбом, куда вошли несколько свежих песен и клипов. Для съемок музыкальных видеороликов Анна выбирает самые красивые места, например, побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе. А в своем микроблоге показывает не менее эффектные кадры, демонстрируя свою фигуру.

Анна Седокова показала пышную грудь
Анна Седокова показала пышную грудь. Фото: instagram.com/annasedokova

На этот раз Седокова поделилась кадрами, на которых позировала в жакете лавандового оттенка с объемными плечами и белом топе. Наряд позволил артистке в очередной раз блеснуть своим пышным бюстом.

Напомним, в прошлом году Анна вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал профессиональный спортсмен, баскетболист Янис Тимма. Они встречались на протяжении года, а осенью 2020-го решили узаконить свои отношения.

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