Секси-образ: Седокова засветила пышный бюст, облачившись в жакет лавандового оттенка

Анна Седокова активно работает над своей творческой карьерой. Недавно она выпустила новый альбом, куда вошли несколько свежих песен и клипов. Для съемок музыкальных видеороликов Анна выбирает самые красивые места, например, побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе. А в своем микроблоге показывает не менее эффектные кадры, демонстрируя свою фигуру.

На этот раз Седокова поделилась кадрами, на которых позировала в жакете лавандового оттенка с объемными плечами и белом топе. Наряд позволил артистке в очередной раз блеснуть своим пышным бюстом.

Напомним, в прошлом году Анна вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал профессиональный спортсмен, баскетболист Янис Тимма. Они встречались на протяжении года, а осенью 2020-го решили узаконить свои отношения.

Смотрите также: