«Ни один мужчина не устоял бы от внимания такой дамы»: Солнцев – об отношениях с Долиной

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro признался, что ему очень сильно нравится яркая певица Лариса Долина.

«Лариса очень привлекательна как женщина, даже если опустить все ее творческие заслуги. Ни один мужчина не устоял бы от внимания такой дамы». Гоген Солнцев

Напомним, что не так давно пожилая жена Гогена Солнцева, Екатерина Терешкович, обнаружила снимок, на котором Гоген Солнцев запечатлелся вместе с 65-летней Ларисой Долиной. Мужу она устроила скандал, нанеся травмы.

На этом женщина не успокоилась. Как рассказывал шоумен, его любимая уже несколько дней дежурит около коттеджного поселка, в котором живет Лариса Долина со своими близкими. Она ищет встречи с певицей, чтобы разобраться с ней. Гоген Солнцев очень боится за исполнительницу, ведь Екатерина Терешкович порой ведет себя действительно неадекватно, ревнуя супруга на ровном месте.

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