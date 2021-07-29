Покусал и поцеловал: Яна Рудковская запечатлела, как новый питомец разыгрался с малышом Арсением

Продюсер и многодетная мама Яна Рудковская не так давно перестала скрывать личико самого младшего сына от Евгения Плющенко. Малыш Арсений оказался голубоглазым красавчиком с курносым носиком – таким же, как у его старшего братика Саши. Теперь видео и фото с десятимесячным наследником мама стала публиковать еще чаще. На этот раз она запечатлела мальчика с разыгравшимся питомцем.

После нового пополнения в семье Рудковской и Плющенко растет пушистый шпиц Белла. Малышка очень активная, она с удовольствием играет с другими хвостатыми. Но досталось и малышу Арсению – сидевший и наблюдавший за забавами собачек мальчик оказался атакован непоседой Беллой.

Малыш довольно спокойно отреагировал на укусы щенка, даже не заплакав. Умилительным оказался финал игры мальчика с собакой – шпиц потянулся к лицу Арсения и лизнул его прямо в губы.

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