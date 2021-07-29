«Ух, какая»: обнаженная Ирина Шейк кокетливо прикрыла грудь рукой

Недавно супермодель Ирину Шейк заподозрили в романе с рэпером Канье Уэстом. В прошлом году он баллотировался в президенты США, а после развелся с инстадивой Ким Кардашьян. Впервые Шейк заметили в компании 44-летнего музыканта в начале лета, когда они отдыхали во Франции. Однако позже стало известно, что Ирина отказала музыканту и никакие романтические отношения их не связывают.

Тем временем модель продолжает подогревать интерес к себе, публикуя в Instagram смелые снимки. На этот раз она показала кадры 2010 года, на которых позировала обнаженной, прикрыв грудь руками.

«Ух, какая! Огонь! Бомба просто! Ничего себе! Какая бесстыдница», — писали пользователи Сети.

Напомним, 35-летняя Шейк воспитывает дочь от актера Брэдли Купера. Пара встречалась на протяжении нескольких лет, но Брэдли так и не решился сделать Ирине предложение руки и сердца.

Смотрите также: