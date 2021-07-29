«Голос как бархат»: вокал дочки Малинина произвел фурор в Сети

20-летняя Устинья Малинина пошла по отцовским стопам и стала певицей, но услышать ее пение повезло не многим.

Прославленный музыкант Александр Малинин наградил своим талантом не только старшего сына Никиту, победившего на музыкальном шоу «Фабрика звезд-3». Подрастает новое поколение певцов, среди которых ярко горит звезда младшей дочки артиста Устиньи Малининой. Девушка в 20 лет уже сразила многих поклонников своим даром.

В микроблоге Устинья не раз публиковала отрывки со своих репетиций. Девушка перешла на второй курс Королевской академии музыки и много трудится, оттачивая мастерство оперного пения. Очередной видеоролик дочки Малинина, на котором она перепела зарубежный хит, просто взорвал Сеть.

«Голос как бархат, вы нужны нам на большой сцене, уже пора», «Когда же мы услышим концерты с этой безумно талантливой певицей», «Очень красиво!», «Божественно», «Очень органично», Какой голосок!», «Браво!», «Боже! Как Вы чудесно поете! Хочется слушать и слушать Ваш дуэт», — не перестают дарить комплименты фолловеры.

Притом что девушка невероятно талантлива, она еще и очень красива. У Устинья уже своя армия поклонников, аудитория в Instagram постоянно растет — за жизнью и творчеством юной певицы следит почти сто тысяч фолловеров.

Смотрите также