Не спалось: Тарзан устроил жаркие танцы в стрингах и шляпе

51-летний танцор откровенного жанра Сергей Глушко, он же — Тарзан, он же – муж Наташи Королевой, пребывает в отличной физической форме и периодически демонстрирует ее своим поклонникам, даже, по большей части, поклонницам, у себя в микроблоге.

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Отдыхая в Турции с женой и друзьями, артист старается не забывать о тренажерном зале и нагрузках, а также танцевальных навыках. Минувшей ночью артисту не спалось, и он решил зажечь под Jonny, устроив жаркие танцы в стрингах и шляпе.

«Очень эмоционально! Обожаю!», «Дух захватывает! Я бы продолжение танца посмотрела», «Супер мужчина, позитив от Вас просто флюиды и заряд энергии и молодости,так держать», «А мне нравятся больше его картины!», «Я не понимаю, почему люди, которых не устраивает Ваша прекрасная нагота, торчат на странице, ещё и комментируют», «Сильный спортивный молодец! Не каждый так сможет», — пишут в комментариях.

По традиции не обошлось без критики. Многие хейтеры осудили артиста за обнаженный торс и указали на то, что Кобзон, Магомаев, Крутой «без штанов» не зажигали.

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