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Подогрела интерес: Кошкина в лифчике с глубоким вырезом похвасталась аппетитной грудью

Кадром актриса поделилась в своем Instagram.

Подогрела интерес: Кошкина в лифчике с глубоким вырезом похвасталась аппетитной грудью
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Яна Кошкина – обладательница роскошной фигуры. Ее фотографии в бикини и нижнем белье сводят с ума не одну сотню фанатов. Периодически брюнетка подогревает интерес публики, оставляя в своем Instagram сочные снимки. На этот раз Яна показала кадры, на которых позировала в лифчике с глубоким вырезом. Актриса выбрала серый оттенок нижнего белья и такого же цвета халатик.

Яна Кошкина
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Добавим, телеведущая скрывает свою личную жизнь от посторонних. Но периодически ей приписывают романы с самыми звездными мужчинами российского шоу-бизнеса. Ранее Яна признавалась, что уже не реагирует на подобные заявления.

Недавно Кошкина, которая получила известность благодаря ситкому «ЧОП», отметила, что скоро появится на сцене. В театр ее пригласил Константин Богомолов.

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