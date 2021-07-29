Подогрела интерес: Кошкина в лифчике с глубоким вырезом похвасталась аппетитной грудью

Яна Кошкина – обладательница роскошной фигуры. Ее фотографии в бикини и нижнем белье сводят с ума не одну сотню фанатов. Периодически брюнетка подогревает интерес публики, оставляя в своем Instagram сочные снимки. На этот раз Яна показала кадры, на которых позировала в лифчике с глубоким вырезом. Актриса выбрала серый оттенок нижнего белья и такого же цвета халатик.

Добавим, телеведущая скрывает свою личную жизнь от посторонних. Но периодически ей приписывают романы с самыми звездными мужчинами российского шоу-бизнеса. Ранее Яна признавалась, что уже не реагирует на подобные заявления.

Недавно Кошкина, которая получила известность благодаря ситкому «ЧОП», отметила, что скоро появится на сцене. В театр ее пригласил Константин Богомолов.

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