Своими руками: что стало причиной тяжелой болезни Бориса Моисеева

67-летний Борис Моисеев перенес два инсульта и теперь не выходит на публику.

С 2015 года Борис Моисеев завершил свою карьеру и теперь ведет затворнический образ жизни. Тяжелобольной 67-летний артист крайне редко появляется не только на публике, но и среди коллег и друзей. После двух инсультов «дитя порока», что называется, «сдал» и, поговаривают, стесняется своего внешнего вида — у него работают не все мышцы лица, искажена речь.

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До сих пор неизвестно, что именно так подорвало здоровье артиста. В окружении Моисеева говорят — виной всему его стремление к совершенству во внешности. «Комсомольская правда» вновь подняла на обсуждение тему увлечения артиста красотой, назвав эту тему шокирующей.

Известно, что ради формы Моисеев не раз ложился под нож: у него в прошлом круговая подтяжка лица, уколы ботокса, ему отсасывали жир с живота и не только, пишет сайт «КП». И приводит слова дизайнера Олеси Казначеевой, которая работала над сценическим костюмом певца.

«Чтобы выглядеть наилучшим образом, Борис прибегнул к пластической хирургии, сделал фигуру стройнее, и костюм несколько раз пришлось перешивать. Помню, что все окружение Бориса беспокоилось за это его решение. Подобное вмешательство в организм и могло привести к болезни», — высказывалась модельер.

По другой версии, которую высказал режиссер Анатолий Демидов, подорвалось здоровье у «дитя порока» из-за неправильного питания. Он мог не есть целый день, зато потом дать волю за столом и ни в чем себя не ограничивать.

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