«Все видно же, Настя!»: Волочкова в микро-трусиках сделала впечатляющий шпагат на яхте

В мае Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах, а спустя два месяца вновь отправилась в путешествие. На этот раз экс-балерина нежится в Греции. Солнце, море, песок – блондинка уже получила свежий загар и старается чаще радовать своих подписчиков в Instagram снимками в бикини. На этот раз Анастасия запечатлелась на яхте, изобразив свой любимый шпагат.

«Классно! Какой красивый купальник! Фантазии уже совсем нет! Все видно же, Настя! Какое красивое море!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Волочкова рассталась со своим возлюбленным по имени Олег, решила сдать в аренду квартиру в центре Санкт-Петербурга, а также найти справедливость в суде, расставив все точки над «и» в споре с Большим театром.

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