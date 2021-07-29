«Это я не с Гариком»: Кристина Асмус показала снимок с импозантным мужчиной, похожим на ее экс-мужа

Звезда сериала «Интерны» и нашумевшего фильма «Текст» Кристина Асмус улетела на Шри-Ланку, чтобы принять участие в досъемках картины «Булки», которые изрядно подзатянулись. На остров актриса полетела с разрывом связок на костылях – отменить поездку было невозможно. Компанию в поездке составила ее восьмилетняя дочка Настя от Гарика Харламова.

Судя по всему, на острове Асмус некогда заниматься микроблогом. Даже новые фото с локации Кристина еще не сделала, а постит старые. На снимке полуторагодовалой давности, которым она поделилась недавно, звезда позирует с мужчиной, на первый взгляд кажущимся Гариком Харламовым. И чтобы снять все вопросы, сразу предупредила подписчиков: «Это я не с Гариком».

«Это мы с Борисом на съемках фильма «Булки». Фото сделано здесь же на Шри-Ланке 1,5 года назад. Тогда еще не было никакого разрыва связок, никакой пандемии и я была замужем», — вспомнила актриса, сколько воды утекло за это небольшое время.

Оказалось, что Борис – это популярный актер, звезда фильмов «Аритмия», «Огонь» и других. Он тоже задействован в картине «Булки», премьеру которой обещают будущей зимой.

Напомним, с Гариком Харламовым Кристина Асмус в разводе уже год. Спустя почти 7 лет брака пара неожиданно распалась.

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