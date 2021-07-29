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Натуральная красота: Валерия в топе-бра и шортах-бермудах запечатлелась на отдыхе без макияжа

Популярная певица путешествует с семьей сына по Европе.

Натуральная красота: Валерия в топе-бра и шортах-бермудах запечатлелась на отдыхе без макияжа
Валерия. Фото: Global Look Press

Певица Валерия решила провести отпуск с семьей младшего сына и улетела в Европу. Здесь вместе с Арсением Шульгиным, его женой и маленькой дочкой звезда много путешествует по разным странам и городам, делясь впечатлениями с поклонниками в микроблоге. Италия, Франция, Монако – звездные туристы увидели уже немало.

На новом снимке, которым поделилась Валерия, она предстала без макияжа, в топе-бра и шортах-бермудах. От солнца ее защитили соломенная шляпка и хлопковая рубашка на плечах.

«Лето — это маленькая жизнь», — подписала звезда снимок.

Поклонники поспешили прокомментировать фотокарточку знаменитости и поделится своими мыслями насчет утекающего, как вода сквозь пальцы, лета.

«Очень красиво», «Огонь», «Жаль, что так быстро пролетает», «Согласна с вами! И прожить эту жизнь нужно так, чтоб потом было, что вспомнить», «Прекрасная Валерия», — написали в комментариях.

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