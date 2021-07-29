Клава Кока вслед за Ани Лорак показала соблазнительную фигуру в белом бикини

Певица, как и ее старшая коллега, отдыхает на море.

В Турции этим летом случился настоящий звездопад из российских селебрити. Ксения Бородина, Наташа Королева, Николай Басков, Виктория Лопырева, Наталья Подольская и многие другие побывали на разных курортах Средиземноморья. Отметились в жаркой стране и Ани Лорак, которая ежедневно меняет бикини, как перчатки, и Клава Кока, только что прилетевшая на отдых.

Ани Лорак для очередного снимка в микроблог позировала в белом бикини. Вслед за ней любимица молодежи Клава Кока облачилась в кипенно-белый купальник и показала фигуру своим фолловерам. На плечи звезда накинула рубаху, чтобы уберечь плечи от солнца, и поспешила на пляж.

Перед тем как полететь на море, Клава Кока отпраздновала свой 25-летний юбилей. А весной девушка летала на Мальдивы, куда впервые вывезла своих родных – бабушку с дедушкой.

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