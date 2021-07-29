«Прожарка случилась максимально»: Бородина в топе на одной лямке и шортах-карго похвасталась шоколадным загаром

Телеведущая отдыхает в Турции уже не первую неделю.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина, как и многие знаменитости, этим летом отдыхает в Турции. Туда звезда экрана улетела вместе с двумя детьми и несколькими подругами. Каждый день Ксения устраивает развлечения и походы в местные заведения, но не меньше времени проводит и на пляже.

Кожа красотки уже приобрела шоколадный оттенок. Своим загаром она решила похвастаться, подчеркнув его нежно-желтым топом на одной лямке и короткими шортами-карго из денима.

«Прожарка случилась максимально. Уже загар не липнет, мне кажется», — похвасталась красотка.

Тем не менее, на солнце Бородина продолжает бывать не меньше, чем по прилете на отдых. Вместе с дочками она обожает купаться и гулять, запасаясь солнечным витамином D впрок.

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