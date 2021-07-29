«Горячая штучка!»: Рудова в секси-бикини показала наливную грудь

Недавно Наталья Рудова отметила свой 38-й день рождения. Актриса, чей звездный час настал 18 лет назад с моменты выхода на экраны сериала «Татьянин день», по-прежнему снимается в кино, а также активно ведет свой Instagram. На этот раз Наталья поделилась очередным соблазнительным снимком. Она позировала в черном секси-бикини на морском побережье.

«Горячая штучка! Ох, какая! Красивая! Ничего себе! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Добавим, для отдыха Рудова выбрала Сен-Тропе. На популярный курорт Наталья отправилась в компании подруги Анастасии Решетовой. Девушки познакомились пять лет назад на съемках клипа Тимати «Ключи от рая».

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