Всем на зависть: Орбакайте в микро-шортиках и колготках в сетку похвасталась стройными длинными ногами

Певица в этом году отметила 50-летие, но выглядит в два раза моложе своего возраста.

Знаменитая певица и актриса Кристина Орбакайте сейчас в Москве. Звезда прилетела из Нью-Йорка, где проживает последние годы с семьей, чтобы принять участие в нескольких больших проектах, одним из которых стали съемки продолжения комедии «любовь-морковь» с Гошей Куценко.

Помимо фильма, у Орбакайте постановки в театре «Современник», различные встречи, фотосессии и съемки. Кадром с одной из них звезда поделилась в микроблоге. Позируя в эффектном черном образе, состоящем из майки, микро-шортиков и колготок в сетку, Кристина продемонстрировала длинные стройные ноги, которым позавидует любая юная модель. И это при том, что звезде в этом году исполнилось 50 лет.

Часто Орбакайте с мужем и дочкой навещает маму. В замке в Грязи певица отметилась уже не раз, а также вместе с Примадонной и Максимом Галкиным она недавно бывала на дне рождения у давних друзей семьи.

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