«Катастрофа»: Полина Гагарина в бикини шокировала фанатов торчащими ребрами

Популярная певица Полина Гагарина, выступив в Крыму, улетела в Турцию. Здесь звезда тоже готовится дать концерт, что не мешает ей полноценно отдыхать и нежиться на солнышке одного из местных пляжей.

больше по теме В гостеприимной Турции: Басков показал располневшую Королеву на отдыхе Певица Наташа Королева заметно поправилась за время своего отпуска.

В очередной раз представ перед подписчиками в бикини, Гагарина снова напомнила поклонникам о своей стройной фигуре. На этот раз звезд продемонстрировала не только упругий пресс, но и выпирающие под грудью острые ребра.

Взволнованные состоянием певицы, подписчики стали снова взывать к певице:

«Шок», «Полина, ну не худейте пожалуйста больше, скоро вас не останется», «Катастрофа», «Какой кошмар….почему ей никто не скажет??», «Глядя на Вас всегда думаю: откуда льется этот мощный красивейший голос?», «Накормить охота», «Полина, вы очень красивая, но нужно поправиться! А то скоро ветром сдует», «Полина, ну ты хоть кушай немного», «Боже, Поля», это анорексия», «Больше не выставляйте такие фото», «Костей много», «Это уже становится страшным», «Где фигура? Кости обтянуты кожей», — пишут в комментариях.

Кто-то в комментариях заметил, что третий развод певицы (Полина Гагарина в прошлом году развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым – прим.ред) случился как раз из-за ее стремления к худобе. Сама Гагарина никак не комментирует свою фигуру.

Смотрите также