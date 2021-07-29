Пикантный отдых: Макеева в футболке без бюстгальтера и мини-шортиках сверкнула прелестями на Байкале

Телеведущая и актриса Анастасия Макеева с новым мужем отдыхает в Иркутской области.

Актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Макеева недавно вернулась с мужем из путешествия в Кубу. Но надолго в Москве не задержалась – вместе с новым мужем Романом Мальковым красотка улетела в путешествие по России.

Звездная пара решила полюбоваться красотами Байкала. Актриса даже завела отдельный аккаунт в Instagram, посвященный путешествиям, где регулярно делится новостями из поездки. Накануне красотка с мужем побывали в этнопарке, где примерили национальные бурятские костюмы, вкусили местной еды, узнали о традициях народа.

Для поездки Макеева оделась в футболку с длинными рукавами, которую решила надеть без бюстгальтера, и мини-шорты с модным необработанным краем. Свои прелести девушка не постеснялась засветить в этнопарке, позируя на памятных снимках с местными красотками.

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