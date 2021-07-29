В гостеприимной Турции: Басков показал располневшую Королеву на отдыхе

Теплое море, жаркое солнце, красивые пейзажи, обилие вкусной еды и высокий сервис – как правило, отдых в Турции привлекает туристов, в том числе и звездных, именно этим. А еще, как следствие всего перечисленного, — дни получаются малоподвижными, и до лишних сантиметров в талии рукой подать. Что, очевидно, и произошло у Наташи Королевой спустя несколько дней отдыха в Бодруме.

Николай Басков накануне присоединился к отдыхающим на побережье Эгейского моря Наташе Королевой, Сергею Глушко и друзьям. И на радостях поспешил об этом сообщить. У себя в микроблоге он разместил видео, на котором показал себя и тех, с кем давно не виделся и с кем теперь продолжит отдыхать.

В кадре исполнительница хитов «Желтый чемоданчик» и «Палочка-выручалочка» приветствовала фолловеров Баскова сидя за столом в белом летнем платье с открытыми плечами. Фигура певицы стала значительно корпулентнее по сравнению с формами, которые звезда демонстрировала на днях в ярко-розовом мини-платье. Особенно заметно это стало по широким рукам.

Смотрите также